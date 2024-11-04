وزارة الحج والعمرة: اللوحات الإرشادية تسهّل حركة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام

أكّدت وزارة الحج والعمرة، أهمية اللوحات الإرشادية في توجيه ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام؛ مشيرةً إلى أنها تساعد الزوّار والمعتمرين في التعرف على اتجاهات الحركة، ومسارات الدخول والخروج، وأسماء وأرقام البوابات بشكلٍ يُسهم في تسهيل رحلتهم داخل الحرم.
وأوضحت الوزارة، أن اللوحات الإرشادية والعلامات التوجيهية وُضعت في مواقع إستراتيجية داخل المسجد الحرام؛ لتوفير تجربة سلسة للزوّار، وتمكينهم من الوصول بسهولة إلى الأماكن التي يقصدونها.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتقديم خدمات مُميزة تعزّز من راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم في أثناء أداء مناسكهم.