وزارة الحج والعمرة: اللوحات الإرشادية تسهّل حركة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام

أكّدت وزارة الحج والعمرة، أهمية اللوحات الإرشادية في توجيه ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام؛ مشيرةً إلى أنها تساعد الزوّار والمعتمرين في التعرف على اتجاهات الحركة، ومسارات الدخول والخروج، وأسماء وأرقام البوابات بشكلٍ يُسهم في تسهيل رحلتهم داخل الحرم.