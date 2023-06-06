"عبدالعزيز بن سعد" يرعى حفل تخرّج الدفعة الـ 18 لطلاب وطالبات جامعة حائل

وأشار الدكتور الشريف إلى أن الجامعة حصلت على اعتمادات لبرامجها الأكاديمية بهدف التطوير والتحسين المستمر، كما حصلت على عديد الجوائز خلال العام الجامعي الحالي، وفي مقدمتها تسع جوائز لجائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد "بصمة"، وشهادات تميز في التحول الرقمي، مؤكداً أن الجامعة تسهم باستمرار في تنمية منطقة حائل والمجتمع المحلي من خلال الدراسات والبحوث، لافتاً إلى أنها أطلقت أربع عشرة مبادرة للرعاية الصحية تحت شعار (لأنك تهمنا.. جامعة حائل ترعاك).