"عبدالعزيز بن سعد" يرعى حفل تخرّج الدفعة الـ 18 لطلاب وطالبات جامعة حائل

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء أمس، حفل تخرّج الدفعة الثامنة عشرة للعام الجامعي 1444هـ البالغ عددهم 7352 خريجاً وخريجة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، وذلك في المدينة الجامعية.
وبدأ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم ألقى رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف كلمة أعرب فيها عن شكره للقيادة الحكيمة - حفظها الله - ولأمير حائل ونائبه ولوزير التعليم على ما تجده الجامعة ومنسوبوها وطلابها من دعم ومساندة مكنها من أداء رسالتها العلمية ورسالتها لخدمة المجتمع.
وأشار الدكتور الشريف إلى أن الجامعة حصلت على اعتمادات لبرامجها الأكاديمية بهدف التطوير والتحسين المستمر، كما حصلت على عديد الجوائز خلال العام الجامعي الحالي، وفي مقدمتها تسع جوائز لجائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد "بصمة"، وشهادات تميز في التحول الرقمي، مؤكداً أن الجامعة تسهم باستمرار في تنمية منطقة حائل والمجتمع المحلي من خلال الدراسات والبحوث، لافتاً إلى أنها أطلقت أربع عشرة مبادرة للرعاية الصحية تحت شعار (لأنك تهمنا.. جامعة حائل ترعاك).
وتضمن الحفل مسيرة للمتفوقين، وعرضاً مرئياً لإنجازات الجامعة، وأوبريت غنائياً ورسائل تهنئة.
إثر ذلك كرم أمير منطقة حائل الطلاب المتفوقين في الجامعة لهذا العام، ثم التقطت الصور التذكارية، وتسلم سموه هدية تذكارية.