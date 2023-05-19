محليات

مكافحة المخدرات تقبض على مواطن لترويجه الحشيش المخدر في عسير

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
مكافحة المخدرات تقبض على مواطن لترويجه الحشيش المخدر في عسير
سبق
سبق

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
عسير
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر

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