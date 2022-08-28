المناطق المشمولة بالأحوال الجوية غير المُستقرة في المملكة.. اليوم

يُشير أحدث التنبؤات الجوية المُستخرجة من نمذجة حاسوبية مُطورة داخلياً في مركز "طقس العرب"، إلى توقعات باستمرار الاضطرابات الجوية على القطاع الغربي من المملكة يوم الأحد.. وذلك من جرّاء استمرار تدفق تيارات هوائية مدارية رطبة تعمل على توافر بيئة مُناسبة لتكاثر السحب الركامية الرعدية في بعض المناطق.
وفي التفاصيل، يُتوقع استمرار تأثر القطاع الغربي من المملكة بأحوال جوية غير مُستقرة يوم الأحد، بحيث تتجدّد فُرص تشكُّل السحب الركامية فترة ما بعد الظهر على مُرتفعات جازان وعسير والباحة، إضافة إلى أجزاءٍ مُتفرقة من مُرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وتكون الأمطار مُتفرقة في أغلبها، وذلك لا يمنع أن تكون غزيرةً في بعض الأحيان مُترافقة بحدوث العواصف الرعدية.
وتكون درجات الحرارة ضمن مُعدلاتها المُعتادة في أغلب مناطق المملكة، إلا أنها قد تكون أعلى من مُعدلاتها شمال غرب المملكة، مع أجواءٍ حارة إلى شديدة الحرارة ساعات النهار في أغلب المناطق باستثناء المُرتفعات.