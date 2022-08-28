المناطق المشمولة بالأحوال الجوية غير المُستقرة في المملكة.. اليوم

وفي التفاصيل، يُتوقع استمرار تأثر القطاع الغربي من المملكة بأحوال جوية غير مُستقرة يوم الأحد، بحيث تتجدّد فُرص تشكُّل السحب الركامية فترة ما بعد الظهر على مُرتفعات جازان وعسير والباحة، إضافة إلى أجزاءٍ مُتفرقة من مُرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وتكون الأمطار مُتفرقة في أغلبها، وذلك لا يمنع أن تكون غزيرةً في بعض الأحيان مُترافقة بحدوث العواصف الرعدية.