أعلنت وزارة الدفاع أن القوات البحرية تُرسي العارضة الرئيسية لـ"سفينة جلالة الملك سلمان"، رابع سفن "مشروع طويق"؛ وذلك بمدينة مارينيت بولاية ويسكونسن الأمريكية.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن ذلك يأتي بحضور قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ساجر العنزي، وعدد من كبار ضباط القوات البحرية.
وأوضحت الوزارة أن سفن "مشروع طويق" جُهزت بأحدث المنظومات المتطورة لرفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات البحرية.
وأشارت إلى أن هذه السفن تستهدف كذلك تعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الاستراتيجية والحيوية للمملكة.