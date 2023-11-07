لتعزيز الشراكة ومناقشة خطة عمل تجارية.. محافظ "منشآت" يترأس وفدًا لزيارة كوريا

وتضمنت جولة الوفد عدة اجتماعات مع العديد من الجهات التابعة لمنظومة ريادة الأعمال في جمهورية كوريا، والالتقاء بمجموعة من المسؤولين الحكوميين وقادة كبرى الشركات العاملة في القطاع، مثل رئيس مجلس إدارة الوكالة الكورية للتقنية المالية، والرئيس التنفيذي لشركة فيفا ستوديو، حيث تم خلالها مناقشة عدة مواضيع في التقنية المالية وخدمات دعم الشركات الناشئة لتعزيز الابتكار والتطور التقني.