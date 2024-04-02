بـ 717 ميدالية.. طلاب الرياض يتصدّرون قائمة منافسات "كانجارو موهبة 2024م"

وهنَّأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع الطلاب والطالبات الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومدارسهم، مشيدًا بهذه النتائج المبهرة التي تُعد إضافة نوعية في رصيد الإنجازات المتواصلة لطلاب وطالبات تعليم منطقة الرياض، مثمنًا الدعم غير المحدود الذي يحظى به التعليم في المملكة من القيادة الرشيدة، الذي انعكس جلياً في تعزيز تنافسية التعليم في المملكة إقليمًا ودوليًا.