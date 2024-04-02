بـ 717 ميدالية.. طلاب الرياض يتصدّرون قائمة منافسات "كانجارو موهبة 2024م"

حقّق طلاب وطالبات "تعليم الرياض" مستويات متقدمة في منافسات "كانجارو موهبة 2024م" بحصولهم على 717 ميدالية، متفرّدين بالصدارة في قائمة الفائزين والفائزات في المسابقة، في إنجاز جديد ومميز للإدارة وطلابها وطالباتها.
وهنَّأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع الطلاب والطالبات الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومدارسهم، مشيدًا بهذه النتائج المبهرة التي تُعد إضافة نوعية في رصيد الإنجازات المتواصلة لطلاب وطالبات تعليم منطقة الرياض، مثمنًا الدعم غير المحدود الذي يحظى به التعليم في المملكة من القيادة الرشيدة، الذي انعكس جلياً في تعزيز تنافسية التعليم في المملكة إقليمًا ودوليًا.
وبيّن أن الفائزين والفائزات في المسابقة والبالغ 717 طالبًا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية حصدوا 78 ميدالية ذهبية، و254 ميدالية فضية، 385 طالبًا وطالبة على الميدالية البرونزية.
وتعد مسابقة "كانجارو موهبة الدولية 2024" إحدى أكبر المسابقات التي تُقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة قرابة 6 ملايين طالب طالبة على مستوى العالم، وتهدف إلى تشجيع الطلبة على تعلّم وإتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير مهارتهم الرياضية في القدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، من خلال بيئة تعليمية تنافسية محفّزة وممتعة لتعليم الرياضيات.