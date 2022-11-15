أحدها يتعلق بـ"استثناءات للحالات الإنسانية التي تتطلّب عمالة منزلية".. تفاصيل 16 قرارًا أصدرها مجلس الوزراء

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بما توليه المملكة من اهتمام لترسيخ ريادتها في مجال العمل المناخي، ويتجلى ذلك في المشروعات والمبادرات النوعية التي أعلنت عنها في النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء؛ مستهدفة خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويًا، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة، وتحويل 30% من المساحات البرية والبحرية إلى محميات طبيعية بحلول 2030م، إضافة إلى إطلاق مركز للاقتصاد الكربوني، وتأسيس مركز إقليمي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات، واستضافة أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2023م.