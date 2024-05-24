القوات المسلّحة تختتم مشاركتها في "الأسد المتأهب 2024" بالأردن

اختُتمت في المملكة الأردنية الهاشمية، فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2024" بمشاركة وحدات من القوات المسلحة إلى جانب قوات دول شقيقة وصديقة، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن نجي المناصير، ومدير الأركان المشتركة للقوات المشتركة اللواء الطيار الركن محمد بن ظافر الأحمري، وعدد من كبار القادة العسكريين بالدول المشاركة.