"الإسكان" تدشن أول مراحل نظام تخطيط الموارد الحكومية الموحد "أساس"

يذكر أن النظام تم إطلاقه مسبقًا داخل ديوان الوزارة وأمانة المدينة المنورة بما يشمل 6200 موظف؛ مما يمثل خطوة مهمة نحو نجاح المرحلة الأولى للمشروع، كما تم اعتماد إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج في الربع الأول من العام 2024، التي تغطي نشر النظام عبر باقي الأمانات والبلديات.