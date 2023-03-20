توعية رقمية وتوزيع عبوات زمزم.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة، توفير 130 ألف لتر مطهرات واستفاد من التوعية الميدانية 108 آلاف، فيما استفاد من التوعية الرقمية 32 ألف شخص، وتم توزيع 25056 عبوة مياه زمزم.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم توفير 3000 لتر معطرات و3500 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و31 ألف لتر لتعقيم الأسطح، 3600 لتر معقمات الأيدي، و3400 لتر للبايوكير.
وتابعت، أنه تمّ تقديم كتيبات ومطويات لـ 2200 مستفيد، و2606 مستفيدين بخدمة تطويف، فيما تمّ توزيع 620 أسورة بمعصم اليد للأطفال، وتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ 1698 مستفيداً.