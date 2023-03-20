توعية رقمية وتوزيع عبوات زمزم.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم توفير 3000 لتر معطرات و3500 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و31 ألف لتر لتعقيم الأسطح، 3600 لتر معقمات الأيدي، و3400 لتر للبايوكير.