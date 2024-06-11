طقس الثلاثاء.. حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من الشرقية والرياض والقصيم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تأثيراً للرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي الممتد من جدة إلى جازان، كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، ولا يُستبعَد تكوُّن السحب الرعديّة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من تلك المناطق.