"جامعة نورة" تطرح وظائف أكاديمية شاغرة

وأوضحت "الجامعة" أن الكليات المتاحة التخصصات الشاغرة بها هي كليات: الصحة وعلوم التأهيل، والتصاميم والفنون، علوم الرياضة والنشاط البدني، والهندسة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والتمريض، والعلوم، والطب البشري، وطب الأسنان، وكليات اللغات.