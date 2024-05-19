"جامعة نورة" تطرح وظائف أكاديمية شاغرة

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الأحد، توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه على درجتي "أستاذ، وأستاذ مساعد"، للعام الجامعي 1445هـ، في عدد من التخصصات.
وأوضحت "الجامعة" أن الكليات المتاحة التخصصات الشاغرة بها هي كليات: الصحة وعلوم التأهيل، والتصاميم والفنون، علوم الرياضة والنشاط البدني، والهندسة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والتمريض، والعلوم، والطب البشري، وطب الأسنان، وكليات اللغات.
وأضافت، أن التقديم للراغبين، خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، بدءًا من اليوم الأحد، حتى نهاية دوام غدًا الاثنين.