"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار خفيفة ومتوسطة وأتربة مثارة وموجة حارة

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا متوسطة على رجال ألمع وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.