"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار خفيفة ومتوسطة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير ونجران وجازان والباحة.
وتفصيلاً، تشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة رابغ وأضم والعرضيات والشعيبة والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الرايس وينبع والحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا متوسطة على رجال ألمع وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل ثار وحبونا ونجران ويدمة، وأمطارًا متوسطة على بدر الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع جريان السيول، وتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وابو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأتربة مثارة على الدرب وبيش وجازان، تستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والعقيق، وأمطارًا خفيفة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وأتربة مثارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحال السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.