استطلاع آراء العموم حول التعديلات على وثيقة "الضوابط الأساسية للأمن السيبراني"

وبيّنت الهيئة أن التعديلات التي جرت على الوثيقة شملت 25 ضابطًا أساسيًا وفرعيًا من أصل 200 ضابط أساسي وفرعي تضمنتها الوثيقة، وذلك بعد إجراء دراسة شاملة لمجموعة من الإرشادات والضوابط الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني، ودراسة متطلبات التشريعات والتنظيمات الوطنية ذات العلاقة، وتحليل ما تم رصده من مخاطر وتهديدات سيبرانية مرتبطة بها.