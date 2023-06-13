"الخريف": الاستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على وضع المملكة على خارطة المستقبل

شارك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في منتدى الأعمال بين دول الخليج وفرنسا، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان "رؤية الخليج"، وبحضور عدد من الوزراء من الجانبين الفرنسي والخليجي.
وأكد خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على وضع المملكة على خارطة المستقبل؛ من خلال استهداف التصنيع المتقدم والأتمتة واعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، في عدد من الأنشطة الصناعية الواعدة؛ كالصناعات الغذائية والدوائية والصناعات العسكرية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف 12 قطاعًا صناعيًّا، وتركز على عدة محاور مهمة؛ من بينها تعزيز الأمن الغذائي والصناعات الدوائية والصناعات العسكرية، والتركيز على القيمة المضافة على الصناعات البتروكيماوية في المملكة.
وتأتي مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية، على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية فرنسا؛ بهدف دفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأوروبية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية في عدد من القطاعات المستهدفة.