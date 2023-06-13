"الخريف": الاستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على وضع المملكة على خارطة المستقبل

وتأتي مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية، على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية فرنسا؛ بهدف دفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأوروبية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية في عدد من القطاعات المستهدفة.