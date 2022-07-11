"أمير الشرقية" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج للعام 1443هـ

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ .
وقال أمير المنطقة الشرقية: "يشرفني يا سيدي أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام والذي تحقق ولله الحمد بفضل توجيهات مقامكم الكريم ومتابعتكم المباشرة لكل ما يقدم لضيوف الرحمن والحرص على راحتهم وتأديتهم لمناسك الحج بكل يسر وسهولة، وتسخير كل الإمكانات البشرية والتقنية لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف: "أن ما تقدمه أجهزة الدولة بكل قطاعاتها المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام تحظى بإشادة وتقدير كل من يتابع هذا النجاح من مختلف دول العالم، وكل هذه الإنجازات تأتي بعد توفيق الله ثم توجيهاتكم أيدكم الله، والجميع يرى التقدم الكبير والإمكانات المتطورة التي سُخرت لخدمة ضيوف الرحمن والحرص على توفير كل ما يُسهم في راحة الحاج وتأديته للمناسك بكل راحة وطمأنينة".
كما رفع برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، هنأه فيها بنجاح موسم الحج.
وسأل أمير المنطقة الشرقية المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، وأن يثيبهما على ما يقدمانه للمسلمين من خدمات جليلة، وأن يحفظهما لخدمة هذه البلاد الطاهرة، ويديم على الوطن أمنه وأمانه.