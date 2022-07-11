"أمير الشرقية" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج للعام 1443هـ

وأضاف: "أن ما تقدمه أجهزة الدولة بكل قطاعاتها المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام تحظى بإشادة وتقدير كل من يتابع هذا النجاح من مختلف دول العالم، وكل هذه الإنجازات تأتي بعد توفيق الله ثم توجيهاتكم أيدكم الله، والجميع يرى التقدم الكبير والإمكانات المتطورة التي سُخرت لخدمة ضيوف الرحمن والحرص على توفير كل ما يُسهم في راحة الحاج وتأديته للمناسك بكل راحة وطمأنينة".