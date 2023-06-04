رغم تقديم الاختبارات.. "معلّمو مكة" مُلزمون بالدوام حتى الرابع من ذي الحجة المقبل

وتفصيلًا: علمت "سبق" أن مكاتب التعليم في المنطقة وجّهت منسوبيها دون الطلاب والطالبات بالالتزام بالدوام الرسمي حتى يوم الخميس الموافق 1444/12/4هـ، وسط استغراب عدد من المعلمين والمعلمات من إلزامهم بالدوام رغم تقديم مواعيد الاختبارات تزامنًا مع توافد الحجاج إلى بيت الله الحرام، وهو ما يسهل حركتهم وتنقلاتهم، خاصةً في المنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف.