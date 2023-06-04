رغم تقديم الاختبارات.. "معلّمو مكة" مُلزمون بالدوام حتى الرابع من ذي الحجة المقبل

ألزمت الإدارةُ التعليمية بمكة المكرمة منسوبيها من معلمين ومعلمات وإداريين، بالدوام حتى الرابع من شهر ذي الحجة، بالرغم من قرار تقديم اختبارات نهاية العام الدراسي للفصل الثالث بشكل استثنائي لمكة المكرمة وبحرة والجموم والكامل، تزامنًا مع توافد الحجيج إلى مكة المكرّمة.
وتفصيلًا: علمت "سبق" أن مكاتب التعليم في المنطقة وجّهت منسوبيها دون الطلاب والطالبات بالالتزام بالدوام الرسمي حتى يوم الخميس الموافق 1444/12/4هـ، وسط استغراب عدد من المعلمين والمعلمات من إلزامهم بالدوام رغم تقديم مواعيد الاختبارات تزامنًا مع توافد الحجاج إلى بيت الله الحرام، وهو ما يسهل حركتهم وتنقلاتهم، خاصةً في المنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف.
وكانت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة قد اتخذت قرارًا بتقديم الاختبارات في العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل؛ لتكون على النحو التالي: الثلاثاء الموافق 17/ 11 بداية اختبارات العملي والشفوي، والأحد الموافق 22/ 11 بداية الاختبارات التحريرية، والخميس الموافق 26/ 11 نهاية اختبارات الفصل الثالث وتوزيع النتائج.
وجرى التأكيد على مديري المدارس بمتابعة المعلمين لتختيم المناهج مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/ 11، وتكليف المعلمين بتسليم الأسئلة ونماذج الإجابة وتنفيذ خطة الاختبارات.
وجاء قرار تقديم الاختبارات في المدارس التابعة لإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة عطفًا على توافد الحجاج؛ ما يسهل الحركة المرورية أثناء تنقلهم، خصوصًا في المدارس القريبة من المسجد الحرام والشوارع المؤدية إلى الحرم.