الملحقية الثقافية في أمريكا تنظّم عددًا من الاحتفالات بمناسبة العيد

ورفع الملحقُ الثقافي بسفارة المملكة في الولايات المتحدة، الدكتور فوزي عبدالغني بخاري، باسمه ونيابة عن المبتعثين والمبتعثات ومنسوبي الملحقية؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، بهذه المناسبة، سائلًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة بالخير والمسرّات على الجميع، منوّهًا إلى ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر راحة ورفاهية الطلبة المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إيمانًا منها بأهمية دورهم في مستقبل التنمية والتطوير، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.