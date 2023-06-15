السفارة في الفلبين تُحذّر السعوديين هناك من الهزات الارتدادية الناتجة عن زلزال اليوم

طالبت سفارة المملكة في الفلبين، المواطنين المتواجدين في إقليم لوزون -بما فيها العاصمة مانيلا- بأخذ الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن زلزال صباح اليوم الخميس، ومتابعة ما يصدر من السفارة والجهات المختصة الفلبينية.