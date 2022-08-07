طلبة وطالبات جامعة الإمام تحققن المركز الرابع في دوري مناظرات الجامعات السعودية للرياضات الإلكترونية

ويتكون الدوري من 12 فريقًا لمسار الجامعات و8 فرق للمسار العام، يتنافسون فيما بينهم للحصول على المراكز الأولى عبر مناظرات بين فريق مؤيد ومعارض لقضايا في مجال الرياضات الإلكترونية، وتفصل بينهم لجنة التحكيم، وافتتح الدوري بورشتي عمل بتاريخ 24-25 يوليو ثم تلتها المناظرات لمدة 8 أيام متتالية إلى تاريخ 2 أغسطس، في منطقة مطوري الألعاب.