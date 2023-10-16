الشرقية.. طرح 170 فرصة استثمارية لرواد الأعمال وصغار المستثمرين

ودعت أمانة الشرقية المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين في الاستثمار، إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها والمشاركة بصناعة الاستثمار من خلال البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي (فرص) بكل شفافية وسهولة، أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.