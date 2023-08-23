"الربيعة" بحث مع حاكم إقليم السند تسهيل رحلة المعتمرين الباكستانيين

أعرب وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة عن سعادته، خلال زيارته لباكستان، بلقاء حاكم إقليم السند کامران تيسوری.
وقال "الربيعة": تطرقنا إلى العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وعلى رأسها تسهيل رحلة المعتمرين الباكستانيين.
وأضاف وزير الحج: أشكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة، أتاحت 5 طرق ميسرة لخدمة الحجاج، يمكن باستخدام إحداها القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضحت الوزارة في إنفوجراف نشرته اليوم تحت عنوان "كل الطرق تؤدي إلى مكة بسهولة ويسر"، أن هناك 5 طرق يمكن لحجاج باكستان وبنجلاديش من خلالها القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ أولها حجز باقة عمرة عبر منصة "نسك" الإلكترونية، أو توافر تأشيرة الزيارة الشخصية بدعوة من الأصدقاء أو المعارف المواطنين بالمملكة، أو حاملي تأشيرة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو شنغن، أو التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في الخليج، أو تأشيرة الزيارة العائلية من قريب مقيم في السعودية.