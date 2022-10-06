ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه ضُبِطت (14) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطنين، يعمل عليها (9) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية السورية، و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الهندية، وطُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهم.