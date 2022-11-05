مواصلات مختلفة ومنتجات أكثر تكلفةً.. تعرَّف على التأثيرات المحتملة لقرارات "قمة المناخ" على أنماط معيشتنا

ففي عالمنا المعاصر نما الاعتياد إلى استخدام السيارات والآلات والمصانع التي تستهلك الوقود الأحفوري، وتنبعث منها الغازات الدفيئة الضارة التي تساعد على ازدهار ظاهرة الاحتباس الحراري، لكن هذه الأمور قد تتغيّر خلال العقود القليلة المقبلة، فالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050 ستكون له تكلفته على البشرية لا شك، وسيُحدث أثراً لا يزول على بعض أنماط حياتنا.. إليك بعض ما قد يتغيّر: