بتوجيه أمير الشرقية.. اجتماع لمعالجة حركة الشاحنات بحاضرة الدمام

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة اليوم الخميس، اجتماع لجنة حركة الشاحنات بالمنطقة، للاطلاع على مستجدات تنظيم حركة الشاحنات في حاضرة الدمام، والحلول المتخذة من الجهات المعنية.