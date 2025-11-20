بتوجيه أمير الشرقية.. اجتماع لمعالجة حركة الشاحنات بحاضرة الدمام

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة اليوم الخميس، اجتماع لجنة حركة الشاحنات بالمنطقة، للاطلاع على مستجدات تنظيم حركة الشاحنات في حاضرة الدمام، والحلول المتخذة من الجهات المعنية.
وأكد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية أهمية تضافر الجهود وسرعة تنفيذ التوصيات والعمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان انسيابية حركة الشاحنات، وتعزيز السلامة المرورية، ورفع كفاءة شبكة الطرق، في ظل ما تشهده المنطقة وموانئها من تطور متسارع وحركة اقتصادية وتجارية متنامية تتطلب جاهزية عالية وحلولًا قصيرة المدى وأخرى مستدامة تضمن سلامة مستخدمي الطرق وتحد من الكثافة المرورية العالية.
وشدد سموه على ضرورة عقد الاجتماعات بشكل دوري، والتواصل المستمر بين الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التوصيات وما اتُّخذ من قرارات وحلول.
واطلع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على إحصائيات حركة الشاحنات في طرق المنطقة، والجهود المبذولة لمعالجة تكدس الشاحنات، إضافةً إلى الحلول التشغيلية والتنظيمية، والجهود الضبطية الميدانية للجهات الأمنية، لرفع مستوى السلامة المرورية وفك الاختناقات.
كما استعرض خلال الاجتماع مستجدات مشروع المواقف المخصصة لوقوف الشاحنات على الطرق الرئيسية، حيث تم تخصيص موقفين على طريق الرياض – الدمام بطاقة استيعابية تتجاوز 1,400 شاحنة، ويجري حاليًا دراسة أربع مواقع إضافية.
وأوضح الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة، عبدالله الراجحي، أن من الجهود المبذولة لتخفيف الضغط على شبكة الطرق في حاضرة الدمام ما شهده ميناء الجبيل التجاري من دعم تشغيلي، تمثّل في إنشاء مراكز للجهات الحكومية بكامل طاقتها لتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى الحلول التقنية كربط جمركي إلكتروني بين ميناء الجبيل وميناء الرياض الجاف.