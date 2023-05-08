باحثون بجامعة المجمعة يكشفون عن مركبات ذات مصدر طبيعي لعلاج سرطان الدم اللمفاوي

كشفت طرق بحثية أجراها فريق بجامعة المجمعة للبحث عن مركبات ذات مصدر طبيعي لاستهداف بروتين CK2 لعلاج سرطان الدم اللمفاوي المزمن، عن أن بروتين CK2 يلعب دوراً مهماً في شراسة سرطان الدم اللمفاوي المزمن، الأمر الذي يجعل البروتين هدفاً علاجياً في هذا المرض من بين آلاف المركبات الطبيعية.
وأوضحت الجامعة أن الفريق البحثي بقيادة الدكتور سليمان الصقعبي -الأستاذ المشارك بقسم علوم المختبرات الطبية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المجمعة- استخدم طرقاً متقدمة في علم البيانات المعلوماتية الحيوية وعلم الأحياء المحوسب، وأظهر أيضا مركب (Butyl Xanalterate) قدرة عالية على الارتباط مع تثبيط عمل بروتين CK2، وبالتالي تثبيط نمو وتكاثر خلايا الدم السرطانية.
وأضافت "الجامعة" أن هذا البحث أحد الأبحاث التي تخص مركز البحوث الصحية، وهو مدعوم من عمادة البحث العلمي ضمن أبحاث الدعم السنوي التي تقدمها العمادة ضمن مجموعة من برامج الدعم، وتم نشره في مجلة نيتشر ساينتفك ريبورتس Nature Scientfic Reports، وهي مجلة مصنفة في شبكة العلوم وذات عامل تأثير.