باحثون بجامعة المجمعة يكشفون عن مركبات ذات مصدر طبيعي لعلاج سرطان الدم اللمفاوي

وأضافت "الجامعة" أن هذا البحث أحد الأبحاث التي تخص مركز البحوث الصحية، وهو مدعوم من عمادة البحث العلمي ضمن أبحاث الدعم السنوي التي تقدمها العمادة ضمن مجموعة من برامج الدعم، وتم نشره في مجلة نيتشر ساينتفك ريبورتس Nature Scientfic Reports، وهي مجلة مصنفة في شبكة العلوم وذات عامل تأثير.