هطولات والسيول واردة.. "تقلبات جوية تواعد مكة خلال ساعات" في توقعات محتملة

يُشير آخر مُخرجات النمذجة الحاسوبية، إلى احتمالية تأثر أجزاءٍ واسعة من منطقة مكة المكرّمة بموجة من التقلبات الجوية والأمطار في ساعات ما بعد الظهر والمساء من هذا اليوم الثلاثاء.
ووفق موقع "طقس العرب"، يُتوقع أن تنشط السُّحب الرُكاميّة مُجدداً في منطقة مكة المكرّمة "بما فيها المشاعر المقدّسة"، وأن تتهيّأ الفرصة تدريجياً لهطول زخاتٍ من الأمطار، لا يُستبعد أن تكون غزيرة أحياناً ومُترافقة بزخاتٍ من البَرَد، ما قد يعمل على رفع منسوب المياه في بعض الطرق وجريان الأودية والسيول، إضافة إلى الرياح الهابطة.
يجدر التنبيه من خلال تأثير الحالة الماطرة من شدة العواصف الرعديّة والصواعق، وشدة الرياح الهابطة، وما قد ينجم عنها من تطاير للأجسام.