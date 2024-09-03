هطولات والسيول واردة.. "تقلبات جوية تواعد مكة خلال ساعات" في توقعات محتملة

ووفق موقع "طقس العرب"، يُتوقع أن تنشط السُّحب الرُكاميّة مُجدداً في منطقة مكة المكرّمة "بما فيها المشاعر المقدّسة"، وأن تتهيّأ الفرصة تدريجياً لهطول زخاتٍ من الأمطار، لا يُستبعد أن تكون غزيرة أحياناً ومُترافقة بزخاتٍ من البَرَد، ما قد يعمل على رفع منسوب المياه في بعض الطرق وجريان الأودية والسيول، إضافة إلى الرياح الهابطة.