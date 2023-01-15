"مسام" ينزع خلال أسبوع 1.207 ألغام في اليمن

كما تمكَّن الفريق في محافظة تعز من نزع 6 ألغام مضادة للدبابات و153 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و4 ألغام مضادة للأفراد و17 لغمًا مضادًا للدبابات و612 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر يناير 2.489 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 382 ألفًا و094 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن .