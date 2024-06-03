"محافظ مرات" يتفقد ترميم السوق القديم في البلدة التاريخية.. ويشيد بدعم أمير الرياض

نفذ محافظ مرات سند آل حفيظ، جولة ميدانية على مشروع إعادة وترميم السوق القديم في البلدة التاريخية، بحضور رئيس بلدية مرات عبدالملك الهويمل، ورئيس جمعية التنمية الأهلية عبدالله المجلي، ومندوب هيئة التراث.
واطلع محافظ مرات خلال جولته الميدانية على الأعمال التي تنفذ في السوق، وعمليات البناء والتشييد، إضافة إلى آخر المستجدات.
ورفع "آل حفيظ" باسم أهالي محافظة مرات شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر - حفظه الله - على دعمه اللا محدود لتنمية المحافظة من خلال متابعته المباشرة للمشاريع التنموية المختلفة.
من جانبه، قال رئيس جمعية التنمية الأهلية بمرات عبدالله المجلي: "انطلق العمل في ترميم وتشييد سوق المجلس بتوفيق الله وسط ابتهاج من أهالي المحافظة والمهتمين بالتراث مثمنين لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اهتمامه بهذا المشروع، ومقدرين لمحافظ مرات اهتمامه ومتابعته الدقيقة لسير مراحل المشروع، وزيارته الميدانية للمشروع، ومقدمين الشكر لبلدية المحافظة مساهماتها الإيجابية في هذا المشروع، ومثمنين للشيخ سليمان السليم دعمه للمشروع".
وأضاف: "بفضل الله وتوفيقه حقق المشروع منذ انطلاقه عدداً من المراحل من أبرزها: أولاً: أعمال المخططات النهائية ودراستها على أرض الموقع بتاريخ 15/9/1445هـ، ثانياً: استلام مقاول المشروع أعمال الترميم بتاريخ 10/10/1445هـ، ثالثاً: بدء أعمال نقل وترحيل الأجزاء المتهدمة من السوق، رابعاً: الانتهاء من الأساسات لجميع المباني بالأحجار الطبيعية 30/10/1445هـ، خامساً: بدء أعمال البناء حتى نهاية سقف الدور الأول بتاريخ 10/11/1445هـ، سادساً: الانتهاء من المجرى المائي لتصريف مياه الأمطار من منطقة السوق 26/11/1445هـ".
وتابع: "بلغت نسبة الإنجاز لأعمال الترميم في منطقة المشروع ما نسبته 30% من كامل المشروع ومن المتوقع -بمشيئة الله- الانتهاء من كافة أعمال المشروع بتاريخ 30/5/1446هـ الموافق 1/12/2024م".
وبين "المجلي" أن الأعمال الفنية للمشروع تحظى بإشراف مباشر من أحد المختصين وذوي الخبرة، عضو الجمعية العمومية لجمعية التنمية محمد بن عبدالرحمن الموسى.