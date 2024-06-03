"محافظ مرات" يتفقد ترميم السوق القديم في البلدة التاريخية.. ويشيد بدعم أمير الرياض

وأضاف: "بفضل الله وتوفيقه حقق المشروع منذ انطلاقه عدداً من المراحل من أبرزها: أولاً: أعمال المخططات النهائية ودراستها على أرض الموقع بتاريخ 15/9/1445هـ، ثانياً: استلام مقاول المشروع أعمال الترميم بتاريخ 10/10/1445هـ، ثالثاً: بدء أعمال نقل وترحيل الأجزاء المتهدمة من السوق، رابعاً: الانتهاء من الأساسات لجميع المباني بالأحجار الطبيعية 30/10/1445هـ، خامساً: بدء أعمال البناء حتى نهاية سقف الدور الأول بتاريخ 10/11/1445هـ، سادساً: الانتهاء من المجرى المائي لتصريف مياه الأمطار من منطقة السوق 26/11/1445هـ".