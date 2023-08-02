للمرة الأولى بالتلفزيون والمنصات.. الوثائقي السعودي "من ذاكرة الشمال" يروي ذكريات منسية لحرب الخليج

وعربيًّا، فاز "من ذاكرة الشمال" بجائزة أفضل فيلم وثائقي في "مهرجان الأفلام السعودية" في يونيو 2022. كما شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في شهر ديسمبر 2022، ومهرجان البحرين السينمائي في 17 اكتوبر 2022، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في 8 ديسمبر 2022، وشارك في عرض خاص أُقيم في الكويت في 2 اغسطس 2022 في مناسبة ذكرى حرب الخليج.