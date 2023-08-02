للمرة الأولى بالتلفزيون والمنصات.. الوثائقي السعودي "من ذاكرة الشمال" يروي ذكريات منسية لحرب الخليج

للمرة الأولى على شاشات التلفزيون والمنصات، يُعرض الفيلم الوثائقي السعودي "من ذاكرة الشمال" على منصة "شاهد" للفيديو حسب الطلب، ابتداء من 2 أغسطس.
ويروي "الوثائقي" قصصًا من الذاكرة المنسية لحرب الخليج 1990/ 1991، وهو من إخراج عبدالمحسن المطيري.
وحصل الفيلم على جوائز بارزة في العديد من المسابقات والمهرجانات العالمية والعربية؛ إذ عُرض في الولايات المتحدة في 18 سبتمبر 2022، وفاز بجائزة "أفضل فيلم وثائقي غير أوروبي" لدى مشاركته في مهرجان الأفلام الأوروبية المستقلة في باريس – فرنسا (European Independent Film Festival).
كما حصل على تنويه خاص في مهرجان لندن السينمائي.
وعربيًّا، فاز "من ذاكرة الشمال" بجائزة أفضل فيلم وثائقي في "مهرجان الأفلام السعودية" في يونيو 2022. كما شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في شهر ديسمبر 2022، ومهرجان البحرين السينمائي في 17 اكتوبر 2022، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في 8 ديسمبر 2022، وشارك في عرض خاص أُقيم في الكويت في 2 اغسطس 2022 في مناسبة ذكرى حرب الخليج.
يُذكر أن الفيلم الوثائقي "من ذاكرة الشمال" حاصل على درجة 9/ 10 بحسب تصنيف موقع IMDP العالمي المتخصص بتقييم الأفلام عبر تصويت الجمهور.