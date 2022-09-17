"تقلبات جوية وعواصف".. تحذيرات الساعات المقبلة تُبشر بأمطارٍ وبَرَد بمناطق عدة

حذّرت توقعات جوية من حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي على أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة الساعات المقبلة تستدعي الانتباه الشديد من احتمالية السيول المُفاجئة.
وفي التفاصيل، يتزايد خلال الساعات المقبلة، تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بالأحوال الجوية غير المُستقرة، بحيث تتهيّأ الفرصة لهطول زخاتٍ رعدية من الأمطار في مناطق مُتفرقة من مُرتفعات تُهامة جازان وعسير والباحة وصولاً للمُرتفعات الشرقية والجنوبية من مكة المُكرّمة التي قد تشمل مدينة الطائف ذاتها، هذه الهطولات قد تكون غزيرةً في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية وتترافق مع تساقط البَرَد مما قد يتسبّب في تشكُّل ما يُسمى السيول المُفاجئة في المناطق المنخفضة، المُنحدرات، والأودية والشِعاب ويشمل ذلك مناطق عِدّة من جازان وعسير، على وجه الخُصوص.
يأتي تأثر المملكة بهذه الحالة التي يُعتقد أنها ستكون قوية من حيث عدم استقرار الطقس والجو، حيث يُشير عديدٌ من المُعطيات إلى ارتفاع فرص حدوث ما يُسمى السيول المُفاجئة خلال هذه الحالة، تترافق معها سحبٌ رُكامية رعدية سميكة مما يعني وجود فرصة عالية لحدوث ما يُسمى الرياح الهابطة الشديدة التي تؤدي إلى حدوث عواصف رملية مؤقتة، إضافة إلى حدوث البروق والصواعق، بحسب موقع "طقس العرب".
وتستدعي هذه الحالة القوية، 4 توصيات مهمة يجب أخذها بجدية بشأن الأحوال الجوية خلال الـ 12 ساعة المقبلة، وهي: ضرورة الانتباه لمخاطر تشكُّل السيول المفاجئة في الأودية والشعاب والمناطق المُنخفضة ومناطق تجمُّع المياه المُعتادة، والابتعاد عن الأودية، وتثبيت المقتنيات الخارجية بسبب خطورة الرياح الهابطة القوية التي تأتي بشكلٍ مؤقتٍ، وعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية في الخارج عند وجود السحب الركامية الرعدية والاحتماء داخل المباني عند حدوث الصواعق.