"تقلبات جوية وعواصف".. تحذيرات الساعات المقبلة تُبشر بأمطارٍ وبَرَد بمناطق عدة

وفي التفاصيل، يتزايد خلال الساعات المقبلة، تأثر القطاع الجنوبي الغربي من المملكة بالأحوال الجوية غير المُستقرة، بحيث تتهيّأ الفرصة لهطول زخاتٍ رعدية من الأمطار في مناطق مُتفرقة من مُرتفعات تُهامة جازان وعسير والباحة وصولاً للمُرتفعات الشرقية والجنوبية من مكة المُكرّمة التي قد تشمل مدينة الطائف ذاتها، هذه الهطولات قد تكون غزيرةً في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية وتترافق مع تساقط البَرَد مما قد يتسبّب في تشكُّل ما يُسمى السيول المُفاجئة في المناطق المنخفضة، المُنحدرات، والأودية والشِعاب ويشمل ذلك مناطق عِدّة من جازان وعسير، على وجه الخُصوص.