"الصحة": نسبة تحصينات حجاج الداخل بلغت 99 %

وكانت "الصحة" قد دعت في وقتٍ سابقٍ، الراغبين في أداء الحج من داخل المملكة، إلى الحرص على استكمال جرعات التطعيمات قبل الحج بفترةٍ كافية مع توثيقها في تطبيق "صحتي".