في إنجاز جديد.. "سعود الطبية" تنقذ مواطناً من جلطة دماغيّة حادّة

وأوضحت المدينة أنه جرى على الفور تفعيل نداء السكتة الدماغية من قِبل أطباء الطوارئ وأطباء الأعصاب والسكتات الدماغية والبدء بعمل الأشعة المقطعية لشرايين الدماغ بشكلٍ عاجل، حيث أكدت الفحوص السريرية والمخبرية والإشعاعية وجود خثرة دموية لدى أحد الشرايين الرئيسة في الدماغ أدت إلى إغلاق الشريان وتوقف التروية الدموية عن الدماغ، بعد ذلك تم إعطاء المريض مذيب الجلطات اللازم ومن ثم تحويل المريض لقسم الأشعة التداخلية والقسطرة وعمل تدخل عاجل عن طريق عمل قسطرة دماغية وإزالة الخثرة الدموية الدماغية.