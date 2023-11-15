في إنجاز جديد.. "سعود الطبية" تنقذ مواطناً من جلطة دماغيّة حادّة

سجّلت مدينة الملك سعود الطبية إنجازًا طبيًا جديدًا في إنقاذ مواطن بعد تعرُّضه لجلطة دماغيّة حادّة، أدت إلى شلل نصفي شديد، وقلة في مستوى الوعي، وعدم القدرة على الكلام، وتمّ نقله بوساطة الهلال الأحمر السعودي إلى قسم الطوارئ بالمدينة.
وأوضحت المدينة أنه جرى على الفور تفعيل نداء السكتة الدماغية من قِبل أطباء الطوارئ وأطباء الأعصاب والسكتات الدماغية والبدء بعمل الأشعة المقطعية لشرايين الدماغ بشكلٍ عاجل، حيث أكدت الفحوص السريرية والمخبرية والإشعاعية وجود خثرة دموية لدى أحد الشرايين الرئيسة في الدماغ أدت إلى إغلاق الشريان وتوقف التروية الدموية عن الدماغ، بعد ذلك تم إعطاء المريض مذيب الجلطات اللازم ومن ثم تحويل المريض لقسم الأشعة التداخلية والقسطرة وعمل تدخل عاجل عن طريق عمل قسطرة دماغية وإزالة الخثرة الدموية الدماغية.
وأشارت المدينة إلى أن الفريق الطبي قام بعمل القسطرة بالأشعة التداخلية عن طريق شريان الفخذ وصولاً بالقسطرة إلى شرايين الدماغ باستخدام أجهزة متقدمة متخصصة لإزالة الجلطات، والتي تكلّلت بالنجاح، وتم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة، حيث تحسنت حالته بشكل ملحوظ واستعاد القدرة على الحركة والنطق بشكل تدريجي.
وأكدت المدينة بأن مسار "السكتات الدماغية" الذي فُعّل أخيرًا يهدف لإنقاذ حياة مرضى السكتات الدماغية عبر اختصار الوقت المستغرق لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة للحصول على أفضل النتائج وتقليل الضرر الدماغي والعصبي.