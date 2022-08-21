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جازان.. جريان وادي عبدالله بمستوى عال.. و"لجنة العقوم" تتابع المجرى
الجهات الأمنية كثفت وجودها وتحذيرات من النزول إليه أو عبوره
تجري الآن سيول وادي ابن عبدالله بمركز الموسم بجازان المنقولة بمستوى عالٍ جدا، حيث كثفت في هذه الأثناء الجهات الأمنية والدفاع المدني وجودها بشكل كبير ، وحذرت من النزول إلى مجرى الوادي أو المجازفة بعبوره.
وكانت لجان العقوم والاودية كثفت جولاتها خلال الايام الماضية على مجرى الوادي بتوجيهات من امير جازان بالانابة الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد؛ للتاكد خلو المجرى من اي عقوم ترابية تعيق حركة السيول وتحوله عن مجراه المعتاد.