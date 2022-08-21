جازان.. جريان وادي عبدالله بمستوى عال.. و"لجنة العقوم" تتابع المجرى

تجري الآن سيول وادي ابن عبدالله بمركز الموسم بجازان المنقولة بمستوى عالٍ جدا، حيث كثفت في هذه الأثناء الجهات الأمنية والدفاع المدني وجودها بشكل كبير ، وحذرت من النزول إلى مجرى الوادي أو المجازفة بعبوره.