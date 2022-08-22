القائم بأعمال سفارة المملكة في أنقرة يزور مصابي حادث الحافلة

قام القائم بالأعمال بسفارة المملكة في أنقرة بزيارة المصابين جراء الحادث المروري، والمنومين بمستشفيات مدينة ريزا في شمال تركيا.
واستهدفت الزيارة الاطمئنان على حالاتهم الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.
وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا، قد ذكرت أنها تلقت من الجهات المختصة التركية يوم السبت الموافق (20/ 8/ 2022م)، نبأ وقوع حادث مروري لحافلة تقل عددًا من السياح في مدينة "ريزا" شمال تركيا، نتج عنه إصابات متفرقة لعددٍ من الأشخاص، من بينهم مواطنون سعوديون.
وأشارت السفارة إلى أنها قامت في حينه بالوقوف على الحادث المؤسف؛ لتقديم كل أشكال المساعدة والاطمئنان على حالاتهم الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.
وبينت السفارة أن عدد المواطنين المصابين في الحادث (18) مواطناً، منهم (6) يرقدون في المستشفى، مؤكدة أنها تتابع بعناية مع الجهات المختصة حالاتهم الصحية على مدار الساعة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل، فيما خرج بقية المصابين ولله الحمد من المستشفى، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة جراء الحادث، سائلة المولى عز وجل أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة.