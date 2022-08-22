القائم بأعمال سفارة المملكة في أنقرة يزور مصابي حادث الحافلة

وبينت السفارة أن عدد المواطنين المصابين في الحادث (18) مواطناً، منهم (6) يرقدون في المستشفى، مؤكدة أنها تتابع بعناية مع الجهات المختصة حالاتهم الصحية على مدار الساعة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل، فيما خرج بقية المصابين ولله الحمد من المستشفى، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة جراء الحادث، سائلة المولى عز وجل أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة.