رسالة شفهية من "الملك" نقلها "قطان".. رئيس سيشل يعلن دعم بلاده الكامل لـ "إكسبو الرياض"

ونقل قطان، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية سيشل بالتقدم والازدهار، فيما حمَّله الرئيس تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.