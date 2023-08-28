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رسالة شفهية من "الملك" نقلها "قطان".. رئيس سيشل يعلن دعم بلاده الكامل لـ "إكسبو الرياض"

رحّب بعقد القمتَيْن "القمة السعودية الإفريقية الأولى والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة شفهية، للرئيس وافيل رامكالا، رئيس جمهورية سيشل، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وقام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال الرئيس رامكالا له، بالمقر الرئاسي، في العاصمة فيكتوريا، اليوم.

ونقل قطان، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية سيشل بالتقدم والازدهار، فيما حمَّله الرئيس تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين.

وأكّد رئيس سيشل خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتَيْن "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.

فيما عبّر المستشار قطان، عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين.

خادم الحرمين الشريفين
رئيس جمهورية سيشل
وافيل رامكالا
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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