أكثر من 7 آلاف متطوع بالحرم.. جمعهم شرف الزمان والمكان لخدمة ضيوف الرحمن

وتحدث رئيس برنامج (شباب مكة بخدمتك) التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام صالح بن عثمان النجدي، عن دور البرنامج في خدمة ضيوف الرحمن قائلاً: نقدم بالشراكة مع الرئاسة عدة برامج متنوعة منها دفع العربات اليدوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأصحاب الحاجة مجاناً طوال العام وعلى مدار (24) ساعة، كما يسخر البرنامج عدداً من شباب وشابات مكة لتنظيم المصليات الرجالية والنسائية والممرات والمشايات في الدور الأرضي والدور الأول خلال العشر الأواخر من رمضان، إضافة إلى جولات ميدانية لتوعية الزائرين والمعتمرين بأهمية عدم الجلوس في الممرات والمداخل وتوجيههم إلى المصليات المخصصة.