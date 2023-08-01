"الأرصاد": هطولُ أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.