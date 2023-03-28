تطبيق منهج صحي.. "سعود الطبية" لمرضى القلب: رمضان فرصة للابتعاد عن المسببات والعادات الضارة

ونوّهت بأهمية قياس ضغط الدم بشكل يومي وانضباطه، حيث تعد من الأمور المسلّم بها في عالم الطب؛ لتجنّب المضاعفات غير المحمودة على صحة القلب والكلى والدماغ وباقي الأعضاء الحيوية في الجسم، وألا ينسى أيضًا أن تناول الأغذية الغنية بالأملاح والتعرض للضغوط النفسية والتوتر مع التدخين أيضًا كلها عوامل قد تؤدي إلى عدم انتظام الضغط الشرياني، لذا من المهم الحرص على التحكم بكل هذه الأسباب.