"الزكاة والضريبة والجمارك" تستضيف ملتقى "إدارة المخاطر" الدولي

استضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ملتقى إدارة المخاطر الدولي (IRM) الذي أُقيم تحت شعار "منهجيات المخاطر المتكاملة" بمشاركة خبراء في مجال المخاطر المؤسسية من مختلف الجهات، وذلك بمقر أكاديمية الهيئة بالرياض.
وناقش الملتقى أفضل الممارسات المتّبعة في إدارة المخاطر المؤسسية، والأساليب والحلول المثلى في إدارتها والتعامل معها، وذلك بالتركيز على مخاطر القطاعات والمنظمات الحكومية.
وشهد الملتقى تقديم نبذة تعريفية عن منظمة IRM institute of riskmanagement التي تُعد من المنظمات العالمية غير الربحية، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة المخاطر دوليًا، من خلال ريادتها عالميًا في البحوث والتدريب في مجال إدارة المخاطر المؤسسية، حيث تقوم بعقد لقاءات فاعلة بشكل دوري في المنطقة، ويُدعى لها أبرز الخبراء في مجال المخاطر.
واستعرضت الهيئة خلال الملتقى منهجية المخاطر التكاملية في الهيئة، ورؤيتها في إدارة المخاطر المؤسسية التي تقوم على ترسيخ وتعزيز مبادئ إدارة المخاطر المؤسسية في ثقافة الهيئة وأنشطتها التشغيلية، وذلك من خلال توفير البيئة الداعمة وتنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر، كما قدّمت كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للأوقاف عرضًا حول حوكمة المخاطر، وتقييم الضوابط الرقابية.
وتهدف الهيئة من خلال استضافة هذا الملتقى، إلى تعزيز موقع الهيئة كمنظمة رائدة في مجال إدارة المخاطر لتحقيق أقصى فائدة ممكنة للهيئة، إلى جانب أن ذلك سيُسهم في دعم مستهدفات رؤية الهيئة من خلال رفع الكفاءة والارتقاء بتجربة العميل، وذلك بالاستفادة من تبادل الخبرات والموضوعات المطروحة ومناقشة الحلول التي تضمن الاستفادة المثلى من إجراءات إدارة المخاطر في جميع قطاعات الهيئة، وتكوين عمليات مرنة وقادرة على خدمة العملاء والمكلفين.