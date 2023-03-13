"الزكاة والضريبة والجمارك" تستضيف ملتقى "إدارة المخاطر" الدولي

وشهد الملتقى تقديم نبذة تعريفية عن منظمة IRM institute of riskmanagement التي تُعد من المنظمات العالمية غير الربحية، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة المخاطر دوليًا، من خلال ريادتها عالميًا في البحوث والتدريب في مجال إدارة المخاطر المؤسسية، حيث تقوم بعقد لقاءات فاعلة بشكل دوري في المنطقة، ويُدعى لها أبرز الخبراء في مجال المخاطر.