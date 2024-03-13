"المسند": من الصعب التنبؤ بحدوث عاصفة رملية اعتمادًا فقط على سرعة الرياح

أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن من الصعب التنبؤ بحدوث عاصفة رملية اعتمادًا فقط على سرعة الرياح.
وقال المسند على الرغم من التقنيات الحديثة، والمعادلات الرياضية الدقيقة، والنماذج المناخية العديدة؛ إلا أن العلماء يقفون عاجزين عن الفهم (الكامل والشامل) لآلية نشوء وتكوّن العواصف الرملية في المنطقة.
وأضاف "المسند" أن سرعة الرياح ليست العامل الوحيد والفريد في نشوء العواصف الرملية؛ إذ تُفصِح الدراسات العلمية عن أن العواصف الرملية تنشأ عند سرعات ريحية مختلفة؛ مما يوحي بأن هناك عوامل أخرى تساهم في تكوّن العواصف الغبارية، منها على سبيل المثال الرطوبة الجوية، ودرجة الحرارة، والضغط الجوي، والرياح العمودية، وتصادم الرياح، وعوامل أرضية أخرى: مثل نوع التربة وقوامها، ورطوبة التربة، والغطاء النباتي، والتنمية البشرية وأثرها على تفكك التربة.