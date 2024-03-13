"المسند": من الصعب التنبؤ بحدوث عاصفة رملية اعتمادًا فقط على سرعة الرياح

وأضاف "المسند" أن سرعة الرياح ليست العامل الوحيد والفريد في نشوء العواصف الرملية؛ إذ تُفصِح الدراسات العلمية عن أن العواصف الرملية تنشأ عند سرعات ريحية مختلفة؛ مما يوحي بأن هناك عوامل أخرى تساهم في تكوّن العواصف الغبارية، منها على سبيل المثال الرطوبة الجوية، ودرجة الحرارة، والضغط الجوي، والرياح العمودية، وتصادم الرياح، وعوامل أرضية أخرى: مثل نوع التربة وقوامها، ورطوبة التربة، والغطاء النباتي، والتنمية البشرية وأثرها على تفكك التربة.