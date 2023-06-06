افتتاح ملتقى التوظيف "كوادر رقمية" بحضور 17 جهة توظيف
افتتح مرعي بن سعد القرني، مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، فعاليات ملتقى التوظيف "كوادر رقمية" بمقرّ الكلية التقنية الرقمية بجدة.
ويوحد الملتقى جهود التنسيق الوظيفي بين الكلية التقنية الرقمية للبنات وكلية الاتصالات والإلكترونيات للبنين بجدة؛ لتوفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية، وإتاحة التواصل المباشر بين الخريجين والخريجات مع جهات التوظيف التي بلغ عددها 17 شركة، وفّرت أكثر من مائتي فرصة وظيفية.
وثمّن "القرني" جهودَ فريق التنسيق الوظيفي بإدارة التدريب التقني بالمنطقة والكليات، بما يساهم في خلق الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين من أبناء الوطن المؤهلين لدخول سوق العمل، وتعزيز "توطين الوظائف" بما يساهم في تحقيق الرؤية 2030.
وأضاف "القرني": أن الملتقى يركّز على خريجي وخريجات تخصصات إدارة أنظمة الشبكات، والإلكترونيات الصناعية والتحكم، والاتصالات، والأجهزة الطبية، والوسائط المتعددة وتقنيات الويب، وأجهزة وآلات دقيقة، والدعم الفني.
يذكر أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تسعى من خلال وحدة التنسيق الوظيفي لديها، وبالتعاون مع منشآت التدريب بمحافظات المنطقة؛ إلى توفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية، وتعزيز توطين مختلف التخصصات والقطاعات بشباب من أبناء المملكة مؤهل لدخول سوق العمل؛ حيث حقّقت المركز الأول للعام 2022 وفق مؤشرات اللقاءات ومعارض التوظيف بواقع 73 لقاءً، وتهيئة الخريجين عبر 80 برنامجًا، و154 لقاءً للموارد البشرية، ومؤشر استبانة رضا قطاع الأعمال، بواقع 299 استبانة، كما حقّقت المركز الثاني في ذات العام في مؤشر الفرص الوظيفية بواقع 19012 فرصة وظيفية.