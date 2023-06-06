افتتاح ملتقى التوظيف "كوادر رقمية" بحضور 17 جهة توظيف

يذكر أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تسعى من خلال وحدة التنسيق الوظيفي لديها، وبالتعاون مع منشآت التدريب بمحافظات المنطقة؛ إلى توفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية، وتعزيز توطين مختلف التخصصات والقطاعات بشباب من أبناء المملكة مؤهل لدخول سوق العمل؛ حيث حقّقت المركز الأول للعام 2022 وفق مؤشرات اللقاءات ومعارض التوظيف بواقع 73 لقاءً، وتهيئة الخريجين عبر 80 برنامجًا، و154 لقاءً للموارد البشرية، ومؤشر استبانة رضا قطاع الأعمال، بواقع 299 استبانة، كما حقّقت المركز الثاني في ذات العام في مؤشر الفرص الوظيفية بواقع 19012 فرصة وظيفية.