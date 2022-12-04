أكثر من 192 ألف متدرب ومتدربة يعودون لمقاعد الدراسة في منشآت التدريب التقني والمهني

وأوضح مدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس خالد بركات، أن المنشآت التدريبية تستقبل هذا الأسبوع المتدربين والمتدربات المقبولين لهذا الفصل التدريبي البالغ عددهم أكثر من 52 ألفاً، ببرامج التهيئة، التي يتعرّفون من خلالها على أساليب التدريب والأنظمة واللوائح، وتزويدهم بالنسخ الإلكترونية من دليل المتدرب الإلكتروني الذي يحتوي على روابط متنوعة لكل ما يهم المتدرب في بيئة التدريب.