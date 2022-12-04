أكثر من 192 ألف متدرب ومتدربة يعودون لمقاعد الدراسة في منشآت التدريب التقني والمهني

استقبلت منشآت التدريب التقني والمهني، اليوم، أكثر من 192 ألف متدرب ومتدربة، في برامج الدبلوم والبكالوريوس والمعاهد الصناعية والكليات العالمية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية، وذلك لبداية الفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1444، في أكثر من 240 منشأة تدريبية موزعة على مناطق المملكة.
وأوضح مدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس خالد بركات، أن المنشآت التدريبية تستقبل هذا الأسبوع المتدربين والمتدربات المقبولين لهذا الفصل التدريبي البالغ عددهم أكثر من 52 ألفاً، ببرامج التهيئة، التي يتعرّفون من خلالها على أساليب التدريب والأنظمة واللوائح، وتزويدهم بالنسخ الإلكترونية من دليل المتدرب الإلكتروني الذي يحتوي على روابط متنوعة لكل ما يهم المتدرب في بيئة التدريب.
وأضاف المهندس بركات، أن جميع البرامج التي تقدمها المؤسسة تهدف إلى رفع الكفاءة العلمية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في تخصّصات نوعية يحتاج إليها سوق العمل، مما يؤهلهم ليكونوا بنية أساسية تُسهم في نهضة المجتمع وتقدمه.