"مدير تنظيم الزيارة والتفويج بالمسجد النبوي": حجوزات زيارة الروضة الشريفة تتم حسب الطاقة التشغيلية

ولفت إلى أن الزيارات متاحة خلال الـ 24 ساعة على فترتين للرجال من صلاة الظهر حتى صلاة العشاء للرجال، ومن بعد منتصف الليل حتى صلاة الفجر، وبالنسبة للسيدات من بعد صلاة الفجر حتى صلاة الظهر ومن بعد صلاة العشاء حتى منتصف الليل.