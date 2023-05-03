سكان حي "عبدالمجيد" بجدة يناشدون حل معاناتهم مع الازدحام المروري
ناشد سكان حي الأمير عبدالمجيد "الإسكان الجنوبي"، جنوب جدة، الجهات المعنية سرعة التدخل العاجل لإنهاء معاناتهم اليومية المتكررة أثناء أوقات الدوام الرسمي؛ بسبب الازدحام المروري الشديد لمئات السيارات، والذي يمتد لمسافات طويلة جدًا كل يوم.
جاء ذلك بسبب إلغاء الإشارة المرورية الواقعة في منتصف الحي والمؤدية إلى قسم شرطة الجنوبية، والتي كانت تنظم حركة السير وتخدم جميع الاتجاهات وتسهّل على سالكي الطريق التوجه للمدارس لإيصال أبنائهم وبناتهم حيث تم إغلاقها سابقًا وإعادة فتحها ثم إغلاقها بشكل نهائي قبل أشهر عدة.
وطالب الأهالي بضرورة إعادة النظر في تشغيل هذه الإشارة من جديد، والعمل على فتح مداخل ومخارج أخرى للحي، وسفلتة الطريق الترابي الذي يربط بين حي الشفا والإسكان الجنوبي من جهة "مجموعة 12"، والذي يسهم بشكل كبير جدًا في فك الاختناق المروري الذي يشهده الحي من جهة المدخل الرئيسي للحي.
كما طالبوا بإزالة الحواجز الخرسانية من جميع تقاطعات الحي، وتكليف دوريات مرورية إضافية؛ لمراقبة الحركة المرورية في هذه التقاطعات أثناء ذهاب الطلاب لمدارسهم والعودة منها.