سكان حي "عبدالمجيد" بجدة يناشدون حل معاناتهم مع الازدحام المروري

وطالب الأهالي بضرورة إعادة النظر في تشغيل هذه الإشارة من جديد، والعمل على فتح مداخل ومخارج أخرى للحي، وسفلتة الطريق الترابي الذي يربط بين حي الشفا والإسكان الجنوبي من جهة "مجموعة 12"، والذي يسهم بشكل كبير جدًا في فك الاختناق المروري الذي يشهده الحي من جهة المدخل الرئيسي للحي.