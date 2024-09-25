توقعات باستمرار الطقس الحار بأغلب المناطق غدًا

وتوقع مركز "طقس العرب الإقليمي"، استمرار الطقس الحار في أغلب مناطق المملكة بما فيها الرياض، قائلًا: بمشيئة الله، يكون الطقس يوم الخميس، حارًا بوجه عام، مع درجات حرارة تكون في أوائل الأربعين مئوية في شرق ووسط المملكة، وحول أواسط الثلاثين شمالًا، أما في غرب المملكة فتكون حول الأربعين درجة مئوية.