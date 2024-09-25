توقعات باستمرار الطقس الحار بأغلب المناطق غدًا

توقعت تقارير مناخية أن يكون طقس غد الخميس، مستقرًا في أغلب المناطق، باستثناء مرتفعات جازان وعسير، التي قد تشهد هطولًا لزخات من الأمطار.
وكذلك الأجزاء الشرقية من المملكة يُتوقع أن تشهد أجواء مغبرة نسبيًا في الأجزاء الداخلية منها.
وتوقع مركز "طقس العرب الإقليمي"، استمرار الطقس الحار في أغلب مناطق المملكة بما فيها الرياض، قائلًا: بمشيئة الله، يكون الطقس يوم الخميس، حارًا بوجه عام، مع درجات حرارة تكون في أوائل الأربعين مئوية في شرق ووسط المملكة، وحول أواسط الثلاثين شمالًا، أما في غرب المملكة فتكون حول الأربعين درجة مئوية.
وأضاف الموقع: تستمر فرص الأمطار، لكن بشكل محلي ومحدود على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير مع ساعات العصر، بحيث تتكاثر السحب وتتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر في أجزاء متفرقة على أن تتراجع هذه الفرص مع ساعات الليل الأولى.
كما تُشير آخر التوقعات إلى هبوب رياح شمالية غربية نشطة الأجزاء الشرقية من المملكة قادمة من الأراضي العراقية والكويت، تثير الغبار والأتربة في بعض المناطق.