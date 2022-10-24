"الجبير" يلتقي فريق عمل الشرق الأوسط والخليج التابع للمجلس الأوروبي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وفداً من فريق عمل الشرق الأوسط والخليج التابع للمجلس الأوروبي برئاسة الدكتور تيم بلوم، وكالن ميتري.