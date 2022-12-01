تأهُّل 8 طلاب بتعليم صبيا في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2023م

مثّل "تعليم صبيا": الطالب عمار حسن المالكي من الداير الثانوية مسارات، والطالبات: العنود مفرح غزواني من ثانوية الورود مسارات، مسك محمد الحازمي من متوسطة ضمد الثانية، ليان علي المالكي من متوسطة حبس، ريناد محمد الأعجم من ثانوية بيش الثانية مقررات، عهد حسن الخالدي من متوسطة خاشر، إيلاف موسى قربي من متوسطة الشقيق، ريتاج قاسم غزواني من ثانوية عيبان مقررات.