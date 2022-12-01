تأهُّل 8 طلاب بتعليم صبيا في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2023م

تأهلت سبعُ طالباتٍ وطالبٌ من إدارة تعليم صبيا، إلى مرحلة تصفيات المعارض المركزية في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2023م، على مستوى المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك بعد مشاركتهم بأبحاث علمية، وتفوقهم على أكثر من 146 ألف طالب وطالبة من أقرانهم.
وأعلنت نتائج الترشيح لمرحلة المعارض المركزية والورش التدريبية على موقع موهبة، والتي ستعقد في الرياض والدمام وجدة، من 8 حتى 20 ديسمبر الجاري.
مثّل "تعليم صبيا": الطالب عمار حسن المالكي من الداير الثانوية مسارات، والطالبات: العنود مفرح غزواني من ثانوية الورود مسارات، مسك محمد الحازمي من متوسطة ضمد الثانية، ليان علي المالكي من متوسطة حبس، ريناد محمد الأعجم من ثانوية بيش الثانية مقررات، عهد حسن الخالدي من متوسطة خاشر، إيلاف موسى قربي من متوسطة الشقيق، ريتاج قاسم غزواني من ثانوية عيبان مقررات.
وهنأ مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي، المرشحات والمرشحين من طالبات وطلاب تعليم صبيا للمعارض المركزية والورش التدريبية في أولمبياد إبداع 2023.
وأكد أن المسابقة تسهم في توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن، وتنمي روح الإبداع لديهم في جميع المجالات، وتكسبهم مهارات البحث العلمي.
وتمنى "مسملي" لطلبة صبيا المرشحين، الوصول إلى مراحل متقدمة في الأولمبياد، وتمثيل الوطن في المحافل الدولية.
وقدم شكره لأسر ومدارس الطلاب والطالبات المتأهلين، ولمكاتب التعليم وقسمَي الموهوبات والموهوبين بالإدارة؛ على ما يبذلونه من رعاية مستمرة وإثراء ودعم للموهوبين والموهوبات.
وقال مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي: إن أولمبياد إبداع من المشروعات المشتركة بين "موهبة" ووزارة التعليم.
وأضاف: يقوم الأولمبياد على أساس التنافس عبر تقديم مشروعات علمية فردية، وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، ضمن 20 مجالًا علميًّا، والتي تحكّم إلكترونيًّا من خلال مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين، وفق معايير علمية محددة، لتحديد المشروعات المتميزة، وترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.
واختتم "الحازمي" قائلًا: "تمر رحلة الطالب في إبداع بست مراحل وصولًا إلى الورشة التأهيلية للمشاركات الدولية، المشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "ISEF".