"ساما" يطرح "تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية" للمرئيات

وبيَّن البنك المركزي، أن هذه التعليمات تُعد متفرّعة عن قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الصادرة عن البنك المركزي، وتهدف إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية، بما يسهم في نمو النشاط واستدامته؛ دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.